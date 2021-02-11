Olay, geÃ§en yÄ±l 10 TemmuzÂ gÃ¼nÃ¼Â saat 02.30Â sÄ±ralarÄ±nda, Konya merkez Karatay ilÃ§esi Åžems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaÅŸayan hurdacÄ± Mehmet GÃ¼lme, sokak ortasÄ±nda kanlar iÃ§inde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibi, yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§aklanan GÃ¼lme'nin kan kaybÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. GÃ¼lme'nin, yÃ¼zde 60Â zihinsel engelli olduÄŸuna dairÂ raporunun bulunduÄŸu, bu nedenle hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â Ã‡alÄ±ÅŸma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžubesi'ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, olayÄ±n meydana geldiÄŸi bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemeye aldÄ±.



SAKLANDIÄžI Ä°Åž YERÄ°NDE YAKALANDI



BÃ¶lgedeki birÃ§ok kiÅŸinin ifadesine de baÅŸvuran polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin Mehmet GÃ¼lme'nin uzaktan akrabasÄ± Yasin BektaÅŸ olduÄŸunu tespit etti. BektaÅŸ'Ä±n gidebileceÄŸi adresleri belirleyen polis, merkez Karatay ilÃ§esi BÃ¼san Sanayi Sitesi'ndeki arkadaÅŸÄ±na ait ayakkabÄ±Â dÃ¼kkanÄ±nda saklanÄ±rken yakaladÄ±.Â Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen BektaÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklandÄ±.



'AMACIM SADECE KORKUTMAKTI'



Konya 3â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n duruÅŸmasÄ±naÂ tutuklu sanÄ±k Yasin BektaÅŸ, SEGBÄ°S ileÂ baÄŸlandÄ±. BektaÅŸ, savunmasÄ±nda, ''AmacÄ±m sadece korkutmaktÄ±. BÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilseydim kendim ambulansÄ± arardÄ±m hatta kendim hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼rdÃ¼m. YÃ¼ce adalete sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorum, piÅŸmanÄ±m"Â dedi.Â



'KARDEÅžÄ°M KONUÅžAMAZ, KENDÄ°NÄ° Ä°FADE EDEMEZDÄ°'



Olay sÄ±rasÄ±nda Yasin BektaÅŸâ€™a kÃ¼frettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Mehmet GÃ¼lme'nin aÄŸabeyi Levent GÃ¼lme ise "KardeÅŸimin ayaÄŸÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±. YÃ¼rÃ¼yordu; ama Ã§ok yavaÅŸ yÃ¼rÃ¼yordu. Zaten kardeÅŸim konuÅŸamaz, kendini ifade edemezdi. Ä°ki cÃ¼mleyi bir araya getiremezdi. BÄ±rakÄ±n kÃ¼fretmeyi konuÅŸamazdÄ±"Â diye konuÅŸtu.Â





