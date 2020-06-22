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22.06.2020 - 05:48 | | DHA

Bıçaklı kavgada ağır yaralandı

Adana'da kavga ettiği Erhan N. tarafından bıçaklanan Süleyman Nazlıgül (70), ağır yaralandı.

Bıçaklı kavgada ağır yaralandı

 

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Gece cadde üzerinde karşılaşan Süleyman Nazlıgül ve Erhan N., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan N., yanında taşıdığı bıçakla Nazlıgül'ü karnından ve bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Nazlıgül, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan N. ise fazla kaçamadan polis tarafından yakalandı. Yüzünde darp izlerine rastlanan şüpheli ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Nazlıgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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