Biden’ın yemini sonrası sevkiyat

ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasını talep eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, “ABD askerleri ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” açıklaması sonrası Rusya tarafından bölgeye uzun bir askeri araç konvoyu ile yüzlerce asker ve ağır silah sevk edildi. Rusya’nın bu adımına ABD yönetimi, Suriye’nin doğusundaki petrol bölgesinde terör örgütü DSG/YPG ile birlikte askeri tatbikatla karşılık verdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlaması sonrası ise Irak’tan Suriye’ye büyük bir askeri sevkiyat yapılması dikkat çekti. Geçtiğimiz perşembe günü 40 kamyon ve zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyu, Haseki ve Deyrzor bölgelerine silah ve lojistik teçhizat taşıdı. ABD’nin son bir ay içinde bölgeye 250 araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye rejiminin resmi haber ajansı Sana, Irak’tan Suriye’ye giren ABD askeri konvoyunun Haseki ve Deyrzor’a yöneldiğini ve ağır silahların konuşlandırıldığını duyurdu.