MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Biden’ın yemini sonrası sevkiyat
ABONE OL
25.01.2021 - 07:00 |

Biden’ın yemini sonrası sevkiyat

Rusya’nın Suriye’nin kuzeyine asker ve silah takviyesi sonrası harekete geçen ABD’nin yeni yönetimi Suriye’nin kuzey doğusuna 250 araçtan oluşan silah ve lojistik malzeme sevk etti.

Biden’ın yemini sonrası sevkiyat
NAMIK DURUKAN Ankara

 

ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasını talep eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, “ABD askerleri ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” açıklaması sonrası Rusya tarafından bölgeye uzun bir askeri araç konvoyu ile yüzlerce asker ve ağır silah sevk edildi. Rusya’nın bu adımına ABD yönetimi, Suriye’nin doğusundaki petrol bölgesinde terör örgütü DSG/YPG ile birlikte askeri tatbikatla karşılık verdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlaması sonrası ise Irak’tan Suriye’ye büyük bir askeri sevkiyat yapılması dikkat çekti. Geçtiğimiz perşembe günü 40 kamyon ve zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyu, Haseki ve Deyrzor bölgelerine silah ve lojistik teçhizat taşıdı. ABD’nin son bir ay içinde bölgeye 250 araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye rejiminin resmi haber ajansı Sana, Irak’tan Suriye’ye giren ABD askeri konvoyunun Haseki ve Deyrzor’a yöneldiğini ve ağır silahların konuşlandırıldığını duyurdu.

    Londra'da kar yağışıİngiltere'nin başkenti Londra'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, halk soğuk havaya rağmen soluğu parklarda aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

    Son dakika... Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

    Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

    Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

    Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

    Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

    Son dakika: Aşı için flaş gelişme! 6,5 milyon doz daha geldi

    Son dakika: Aşı için flaş gelişme! 6,5 milyon doz daha geldi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet