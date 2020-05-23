BiK’ten süreli yayınlar için yeni düzenleme

Basın İlan Kurumu’nun (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı bir dizi karar yürürlüğe girerken, Kurum, şubeler aracılığıyla pandemi döneminde fedakarca çalışan basın emekçilerine yerli ve milli el dezenfektanı BOREL’i dağıtmaya başladı.

BİK Genel Kurulu, salgın sürecinde gündelik süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için geçici bazı kararlar almıştı. BİK, süreli yayınların, Kovid-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için yeni kararlar aldı. 15 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar şöyle:

Tam çalışmış sayılacak

- Gazetelere ait nüshalar, günlük değil haftalık şekilde gönderilebilecek.

- Kısa çalışma ödeneğine başvuran gazetelerin kadrolarında görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumu’nun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Tiraj şartı yok

- Tirajlarda yaşanan düşüş, mücbir sebep sayılacak ve fiili satış adetlerindeki şartlar aranmayacak.

- İkiden fazla gazete olan bölgelerde haftada en az altı gün, günde en az iki gazete olmak kaydıyla dönüşümlü yayın yapılabilecek. Tek gazete bulunan yerlerde haftada bir gün yayınlanmaları yeterli olacak.

- Gazeteler, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günlerde yayımlanmayabilecek.

- Resmi ilan hakkı bekleyen gazetelerin haftada en az iki gün yayınlanması yeterli kabul edilecek.

Kesintiler ertelendi

- Resmi ilan ve reklam kesilmesi yönünde müeyyide uygulamaları ertelenecek.

- Basın İlan Kurumu’ndan borç para alan gazetecilerin taksitleri ertelenecek.

- Gazeteci derneklerine yapılan yardımlara ilişkin mart ayı sonuna kadar öngörülen müracaat süreleri uzatılacak.

Basın mensuplarına BOREL

Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine başlanan yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL’i bu zor günlerde fedakarca çalışan 8000’i aşkın basın emekçisine Etimaden’in hediyesi olarak BİK Şubeleri vasıtasıyla ücretsiz dağıtmaya da başladı. Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretiliyor. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını da önlüyor.