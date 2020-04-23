Bilakayduşart ne demek, anlamı nedir? Bilakayduşart kelimesi TDK'ya göre anlamı

BİLAKAYDUŞART NE DEMEK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında geçen "Bilakayduşart; Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın" anlamına gelmektedir. Yani, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.