23.04.2020 - 20:48 |
Bilakayduşart ne demek, anlamı nedir? Bilakayduşart kelimesi TDK'ya göre anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam resmi Twitter hesabından yazdığı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." sözü sonrası vatandaşlar Bilakayduşart kelimesini araştırmaya başladı. Peki Bilakayduşart ne demektir?
BİLAKAYDUŞART NE DEMEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında geçen "Bilakayduşart; Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın" anlamına gelmektedir. Yani, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.