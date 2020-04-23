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23.04.2020 - 20:48 |

Bilakayduşart ne demek, anlamı nedir? Bilakayduşart kelimesi TDK'ya göre anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam resmi Twitter hesabından yazdığı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." sözü sonrası vatandaşlar Bilakayduşart kelimesini araştırmaya başladı. Peki Bilakayduşart ne demektir?

Bilakayduşart ne demek, anlamı nedir? Bilakayduşart kelimesi TDK'ya göre anlamı

BİLAKAYDUŞART NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında geçen "Bilakayduşart; Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın" anlamına gelmektedir. Yani, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.

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