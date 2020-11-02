Bilanço ağırlaşıyor 76 ölü, 962 yaralı

Ege Denizi’nde cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3’üncü gününü geride bıraktı. AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden ekiplerin depremde tamamen yıkılan 8 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı 76’ya yükseldi. Yaralanan 962 kişiden 743’ünün taburcu edildiği açıklanırken, 219’unun tedavisinin devam ettiği açıklandı.

‘41 bina acil yıkılmalı’

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Amacımız öncelikli binaları 2-3 gün içinde ve bütününde 10 gün içinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamak” dedi. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kurum, “An itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41’e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor. Orta hasarlı 35 binamız 660 da bağımsız bölümümüz var” ifadelerini kullandı.

Eşya ve kira yardımı

Çalışmaların çok iyi şekilde devam ettiğini belirten Kurum, şunları söyledi: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için valiliğimiz, bugün (dün) itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa binası yıkılmışsa 30 bin lira hane başına eşya yardımı vereceğiz. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz.”

Bakan Kurum, bir gazetecinin “Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı” iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:

‘Riskli bina başvurusu yok’

“Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış.”

Pes! Hırsızlığa gelmişler

Depremde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin de afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı siber suçlarla mücadele birimleri, yardım malzemelerini satanın Y.Ş. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Y.Ş.’yi evinde gözaltına aldı.

AFAD: 15.68 saniye sürdü

AFAD, İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, 30 Ekim’de Türkiye saati ile 14.51’de merkez üssü Ege Denizi’nin 17.26 kilometre Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve yerin 16.54 kilometre derinde olduğu kaydedildi. Depremin en yakın yerleşim birimi olan Seferihisar’a bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23.38 kilometre olduğu aktarılan raporda, ana şoktan sonra 1 Kasım saat 12.04’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.2 ile 5.1 arasında değişen 883 artçı deprem kaydedildiği belirtildi. Raporda, depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlendiği kaydedildi.