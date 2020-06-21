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21.06.2020 - 12:34 | | DHA

Bilecik’te 3 ev alev alev yandı

Bilecik’in İnhisar ilçesinde evde çıkan ve çevredeki 2 eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangından 3 ev kullanılmaz hale gelirken, yoğun dumandan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı.

Bilecik’te 3 ev alev alev yandı

Yangın, gece yarısı İnhisar ilçesi Yukarı Mahallesi'nde Gülsüm Kardere’ye ait evde çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Tozmanköyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin’e ait 2 eve de sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar ve Gölpazarı ilçe itfaiye ekipleri de destek verdi. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı.

​Yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, 4 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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