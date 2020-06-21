Bilecik’te 3 ev alev alev yandı

Yangın, gece yarısı İnhisar ilçesi Yukarı Mahallesi'nde Gülsüm Kardere’ye ait evde çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Tozmanköyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin’e ait 2 eve de sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar ve Gölpazarı ilçe itfaiye ekipleri de destek verdi. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı.

​Yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, 4 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.