Bilecik’te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan ilçesindeki oturan A.A. ve H.D.’nin evinde çok sayıda tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 9'u kurusıkı, 11 tabanca ile 19 mermi, 26 kurusıkı tabanca mermisi, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirmeye yarayan ve gerçek mermi atabilen muhtelif tabanca yedek parçaları ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.