Bilen bilmeyen üretimde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Ucuz olsun da, ağzımda maske görünsün diye düşünen geniş bir kitle var. Maske alırken en az 3 kat ve orta katı tıbbi bir kumaştan olmalı” dedi. Arizon Maske Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden ise şunları söyledi:

“Merdivenaltı maske üretiminde ürünlerin hangi koşullarda kimler tarafından üretildiği belli değil. Üretim aşamasındaki hijyen koşulları da oldukça önemli. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, ISO ve CE belgelerine sahip, 3 katlı ve yüksek filtrasyonlu ve burun kısmı demirli olan maskelerin tercih edilmesi uygun olacaktır.”

‘Kimse uyarmıyor’

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, pandemi sonrasında ihtiyacın çok artmasıyla bilen bilmeyen herkesin maske üretimine soyunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Üretilen maskenin insan sağlığını koruyucu etkisi olup olmadığı, doğru malzemeden yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi çok önemli. Yıkanabilir maskeler bilinen markalardan alınmalı. 5 TL’nin altındaki bez maskenin koruyucu özelliği yoktur. Cerrahi maskeleri de CE belgesi olmasına dikkat edin.”

RoRo Medikal sahibi Onur Kaygusuz ise, şu görüşleri dile getirdi:

“Maskenin yapım aşamasında ilki kumaş seçimi ve filtrasyon. 3 katlı olması lazım. Orta katman önemli filtrasyon için. Çoğu üretici filtrasyon koymuyor. Kimse de çıkıp bu konuda uyarmıyor. Halkın yüzde 90’ı yanlış maske kullanıyor. Bakteriyi tutacak olan filtrasyondur. Dağıtımının da çok iyi yapılması gerekiyor. Üreticilerin bu konularda belgelerinin olması lazım. Yoksa şu anki haliyle yüzünüze bir kağıt mendil ya da poşet takmadan farklı işlevi olmayan maske üretenler çok.”