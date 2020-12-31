Bilet numarası ile Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Yılbaşı Özel piyango bileti sorgulama ekranı

2020 Yılına veda ederken, 2021 yılında gerçekleşmesi istenilen tüm dilekler adeta sıraya girdi. Yeni yılın ilk gününe büyük mutlulukla uyanmak isteyenler, şansını yılbaşı bileti alarak kullandı. 31 Aralık Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişine katılanlar için heyecan artıyor. Bilet alan ve 100 Milyon TL’lik çekilişe katılan vatandaşlar sonuçları nereden sorgulanabileceğini de araştırıyor. Millipiyangoonline.com sitesi üzerinden alınan biletlerin numaraları yine aynı ekran üzerinden ne kadar kazandırdığını gösteriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanı katlanan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021, yine canlı yayın üzerinden gerçekleştirilecek. canlı yayında çekilen şanslı toplar bilet sahiplerini ekrana kilitleyecek. Amortinin hangi numaralar olduğunu, biletindeki kaç numaranın ne kadar kazandırdığını bilmek isteyenler için haberimizin içeriğinde 2021 Yılbaşı Özel piyango bileti sorgulama ekranı bulunuyor. İşte bilet numarası ile milli piyango sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı…

MİLLİ PİYANGO ONLİNE DUYURDU

"Milli Piyango yeni yıl çekilişi sonuçları bu gece 23:00’te yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 2 saat içerisinde sorgulanabilir olacaktır. Millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınmış online biletlerin ikramiye kazanımları büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 3 saat içerisinde üyelik hesaplarına tanımlanıyor olacaktır."

SORGULAMA EKRANI

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.