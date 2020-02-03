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03.02.2020 - 07:00 |

Bilgiye erişimde ‘Engelsiz Çeviri’

Kendi aralarında işaret dili yardımıyla rahatlıkla iletişim kurabilmelerine rağmen gündelik hayatta zorluk çeken işitme engelliler için Engelsiz Çeviri projesi geliştirildi.

Bilgiye erişimde ‘Engelsiz Çeviri’

İşitme engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı olan Engelsiz Çeviri girişimi; web eklentisi, PDF eklentisi ve video eklentisi olmak üzere üç ürünle hizmet veriyor. İşaret dilinde kelimelerin ek kavramının bulunmaması ve kelime dağarcığının darlığı nedeniyle işitme engelli bireylerin yüzde 50’ye yakını okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Web sitelerine entegre edilen Engelsiz Çeviri, işitme engelli bireylerin üzerine tıkladıkları cümleyi işaret diline çevirerek engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı oluyor. Böylece İşitme engelli bireyler Engelsiz Çeviri teknolojisiyle bilgiye daha rahat ve hızlı erişebiliyor.

Nasıl çalışıyor?

Engelsiz Çeviri web eklentisiyle JavaScript dosyalarına ekleniyor. Daha sonra bu sayfalara işaret diline dönüştürme özelliği geliyor. Tıklanan cümleler anlık olarak işaret diline dönüşüyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruslara İdlib uyarısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin, "Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." dedi.
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