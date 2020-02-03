Bilgiye erişimde ‘Engelsiz Çeviri’

İşitme engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı olan Engelsiz Çeviri girişimi; web eklentisi, PDF eklentisi ve video eklentisi olmak üzere üç ürünle hizmet veriyor. İşaret dilinde kelimelerin ek kavramının bulunmaması ve kelime dağarcığının darlığı nedeniyle işitme engelli bireylerin yüzde 50’ye yakını okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Web sitelerine entegre edilen Engelsiz Çeviri, işitme engelli bireylerin üzerine tıkladıkları cümleyi işaret diline çevirerek engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı oluyor. Böylece İşitme engelli bireyler Engelsiz Çeviri teknolojisiyle bilgiye daha rahat ve hızlı erişebiliyor.

Nasıl çalışıyor?

Engelsiz Çeviri web eklentisiyle JavaScript dosyalarına ekleniyor. Daha sonra bu sayfalara işaret diline dönüştürme özelliği geliyor. Tıklanan cümleler anlık olarak işaret diline dönüşüyor.