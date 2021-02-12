Bilim dünyasında kadın mesajı

Emine Erdoğan paylaşımında, “Apollo 11’in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, ‘yazılım mühendisi’ terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi. Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle” ifadelerini kullandı.