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12.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bilim dünyasında kadın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”nü kutladı.

Bilim dünyasında kadın mesajı

 

Emine Erdoğan paylaşımında, “Apollo 11’in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, ‘yazılım mühendisi’ terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi. Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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