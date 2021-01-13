Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, kararlar belli oldu mu, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu Toplantısı saati ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Toplantının yapılacağı saat ve kararlarla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, kararlar belli oldu mu?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu aşı gündemiyle saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

BİLİM KURULU KARARLARI BELLİ OLDU MU?

Bilim Kurulu toplantısı sonuçları açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.