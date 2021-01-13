13.01.2021 - 17:38 |
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, kararlar belli oldu mu, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?
Bilim Kurulu Toplantısı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacaklar. Bilim Kurulu Toplantısı saati ve kararları ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, kararlar açıklandı mı?
Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu Toplantısı saati ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Toplantının yapılacağı saat ve kararlarla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, kararlar belli oldu mu?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu aşı gündemiyle saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
BİLİM KURULU KARARLARI BELLİ OLDU MU?
Bilim Kurulu toplantısı sonuçları açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.
Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.