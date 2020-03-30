Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara kimdir, kaç yaşında? Ateş Kara biyografisi

Corona virüs bilim kurulu üyeleri arasında yer alan Ateş Kara vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Zaman zaman TV ekranında corona virüs yayılımı ne zaman kontrol altına alınacağı vatandaşların neler yapması gerektiği konularında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATEŞ KARA KİMDİR?

Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.