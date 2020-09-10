Bilim Kurulu Ã¼yesi Kara: Corona virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nda biraz daha zamana ihtiyacÄ±mÄ±z var

Prof. Dr. AteÅŸ Kara, Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi Jenner EnstitÃ¼sÃ¼ ile Oxford AÅŸÄ± Grubu iÅŸ birliÄŸinde geliÅŸtirilen ve Ã¼retim lisansÄ± Ä°ngiliz-Ä°sveÃ§ ilaÃ§ ÅŸirketi AstraZeneca tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan 'AZD1222' adlÄ± aÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Prof. Dr. Kara, aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bir molekÃ¼lÃ¼n belirlenmesi ile baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonrasÄ±nda ise hayvan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na geÃ§ildiÄŸini belirtti. Daha sonra faz-1 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndaÂ Ã§ok az kiÅŸiÂ ile ilk etapta gÃ¼venli mi deÄŸil mi, diye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Prof. Dr. Kara, "Ciddi anlamda istenmeyen etki olunca orada fark ediliyor. Faz-2'de biraz daha sayÄ± fazla ve yine gÃ¼venli miÂ deÄŸil mi ÅŸeklindeki ve doz ayarlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Faz-3â€™te ise Ã§ok daha fazla kiÅŸide yapÄ±lan ve aynÄ± zamanda etkili mi, gÃ¼venli mi diye bakÄ±lan kÄ±sÄ±m. Faz-3 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kÄ±smÄ±nda 4 aÅŸÄ± Ã§ok Ã¶n planda. BunlarÄ±n 2 tanesi 60 bin kiÅŸi ile faz-3 Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yor"Â diye konuÅŸtu.



'HASTANEYE YATMASINA NEDEN OLABÄ°LECEK KADAR CÄ°DDÄ°'



'AZD1222' adlÄ± aÅŸÄ±nÄ±n uygulamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir kiÅŸide geliÅŸen istenmeyen bir etki olduÄŸunu belirten Prof. Dr. Kara, "Bu etki biraz da aÄŸÄ±r bir etki. Ortaya Ã§Ä±kan bir klinik tablo var. Bu kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± tehdit edebilecek ya da hastaneye yatmasÄ±na neden olabilecek kadar ciddi. BÃ¶yle bir durum oluncaÂ 'acaba bu aÅŸÄ±dan mÄ±dÄ±rÂ yoksa tamamen ÅŸans eseri de alabilir mi'Â bÃ¶yle bir durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma orada durdurulur. Sonra dÃ¶nÃ¼lÃ¼p bakÄ±labilir, 'acaba bu aÅŸÄ±dan olabilir mi' diye. Bu deÄŸerlendirilirken geriye dÃ¶nÃ¼k elde edilen veriler incelenir. Belki eÅŸ zamanlÄ± olarak geliÅŸti, belki de tamamen aÅŸÄ± ile ilgili. Bunun kararÄ± ortaya Ã§Ä±kana kadar diÄŸer gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri veya aÅŸÄ± uygulanacak kiÅŸileri riske atmamak iÃ§in ilk etapta bunun tÃ¼m verileri geriye dÃ¶nÃ¼lerek incelenecek, deÄŸerlendirilecek ondan sonra da aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na 'devam' denilecek" dedi.Â



'BU ARAÅžTIRICILAR Ä°Ã‡Ä°N UYARIDIR'



Prof. Dr. Kara, Oxford Ãœniversitesi'nde devam eden koronavirÃ¼s aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼len istenmeyen etki nedeniyle durdurulmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na etki edip etmeyeceÄŸine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Ä°lk etapta olumsuz bir ÅŸey olarak deÄŸerlendirmemek lazÄ±m. O aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lmÄ±yor. Bizde planlanan aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± diÄŸer aÅŸÄ± ile ilgiliydi. Bu her halÃ¼karda araÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar iÃ§in bir uyarÄ±dÄ±r. 'Bizde de bÃ¶yle bir yan etki olabilir mi' diye aÅŸÄ±yÄ± uygulayacak kiÅŸiler, aÅŸÄ± uygulanacak kiÅŸilere bilgi verilecek. Her gÃ¼n o aÅŸÄ± yapÄ±lacak kiÅŸilere 'parmak ucunuzda karÄ±ncalanma', 'his deÄŸiÅŸikliÄŸi' var mÄ± diye sorulacak. Bu ÅŸekilde deÄŸiÅŸiklikler oluyor. Olay Ã§ok ciddi ve aÅŸÄ± ile iliÅŸkili olma ihtimali yÃ¼ksek, o zaman TÃ¼rkiye'deki iÃ§in de 'biraz duralÄ±m, oradaki veriler netleÅŸsin ona gÃ¶re devam edelim' denilecek. Bu belki gerÃ§ekten aÅŸÄ± ile iliÅŸkili; ama bazen ÅŸÃ¶yle olur; aÅŸÄ± olan kiÅŸi evine giderken trafik kazasÄ± geÃ§irdi. Bu birinci uyarÄ±dÄ±r. Ama ikinci bir kiÅŸi geÃ§iriyorsa bu ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirilir; 'acaba benim yaptÄ±ÄŸÄ±m aÅŸÄ± Ã¶yle bir ÅŸeye neden oluyor ki kiÅŸi o an trafikte dalgÄ±n mÄ± kalÄ±yor', 'uyuklamasÄ±na neden oluyor da onun iÃ§in mi trafik kazasÄ± geÃ§iriyor?'. Bu hiÃ§ beklemediÄŸiniz bir ÅŸeydir. Ama 'bÃ¶yle bir etki olabilir mi' diye dÃ¶nÃ¼p araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, o zaman denir kiÂ 'bu aÅŸÄ± bÃ¶yle bir ÅŸeye neden oluyor'. O zaman ÅŸuna karar vermek lazÄ±m;Â acaba aÅŸÄ±nÄ±n faydasÄ± ne, riski ne? ÅžÃ¶yle bir deÄŸerlendirmeye gidilir, denilir kiÂ 'aÅŸÄ± olduktan 24 saat sonra siz araÃ§ kullanmayacaksÄ±nÄ±z, trafiÄŸe Ã§Ä±kmayacaksÄ±nÄ±z'. BaktÄ±k ki iÅŸ uzun ve ciddi o zaman da denir ki 'bu aÅŸÄ± trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ± gerekenlere yapÄ±lmayacak'."



Prof. Dr. Kara, bÃ¶yle bir etki Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye'deki Ã§alÄ±ÅŸmalara da bakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, "AÅŸÄ± uygulandÄ±ktan sonra 24-48 saat iÃ§inde bÃ¶yle bir trafik kazasÄ±na maruz kalan ya da merdivende takÄ±lÄ±p dÃ¼ÅŸen var mÄ±? Bunlar araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Yoksa 'biz aÅŸÄ± uygulamaya devam edelim' denilir. Ama herkese ÅŸu sÃ¶ylenir; araÅŸtÄ±rmacÄ±lara da aÅŸÄ± uygulayan gÃ¶nÃ¼llÃ¼lere de 'ayaÄŸÄ±nÄ±z takÄ±lsa bile, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§seniz bile bize haber verin'. Â Bu sefer daha hassas bir takip sonucu baÅŸlar. Åžu anda bu aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tÃ¼m dÃ¼nyada durmuÅŸ vaziyette" diye konuÅŸtu.Â



'ZAMANA Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR'



Prof. Dr. AteÅŸ Kara, TÃ¼rkiye'deki koronavirÃ¼se karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡ok daha yol var, TÃ¼rkiye'deki aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸu anda klinik dÃ¶neme geÃ§me aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸ vaziyette. Bu klinik dÃ¶neme geÃ§iÅŸte Ã§ok az kiÅŸide aÅŸÄ± uygulanacak, gÃ¼venli olduÄŸu gÃ¶sterilecek. Sonra faz-2 daha Ã§ok sayÄ±daki kiÅŸi 30 ile 200 arasÄ±nda bir rakam olabilir bu. Faz-3 ise binler ile ifade edilen rakamlar. Biraz daha zamana ihtiyacÄ±mÄ±z var. DiÄŸer Ã¼lkeler ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 'oldukÃ§a gerideyiz' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmemek lazÄ±m. AÅŸÄ±da attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±m bir sonraki salgÄ±n iÃ§in de bir sonraki aÅŸÄ± iÃ§in de bir avantaj. En Ã¶nde giden bir aÅŸÄ±ydÄ± Oxfordâ€™un aÅŸÄ±sÄ±; ama bÃ¶yle bir durumda anÄ±nda durduruldu. Bu iÅŸ Ã§ok ciddi ise belki de bu aÅŸÄ± tamamen rafa kalkar, yeni ve farklÄ± aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Oxford baÅŸlatmak zorunda kalÄ±r. Almanya'da TÃ¼rk araÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen aÅŸÄ± biraz daha Ã¶ne Ã§Ä±kmaya baÅŸlÄ±yor" dedi.Â