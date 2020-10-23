MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı
ABONE OL
23.10.2020 - 09:05 | | DHA

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sonbahar ile birlikte insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirterek, "Evlerde her 4 metrekareye bir kişi gibi düşünebiliriz. Yani evin salonu 20 metrekareyse bu salonda en fazla 5 kişi aynı anda bulunmalı. Evlerde 10 kişiden fazla toplanmayı tavsiye etmiyoruz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadınEsenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF kayıt yenileme sona eriyor! AÖF kayıtları, AÖF para yatırma nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme sona eriyor! AÖF kayıtları, AÖF para yatırma nasıl yapılır?

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış

Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış

Sıradaki Haber