Bilim Kurulu üyeleri kimler, kaç kişi var? Corona virüs Bilim Kurulu üyelerinden kim corona virüse yakalandı?
Corona virüsün ortaya çıkmasından sonra 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs ile mücadele için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bakan Koca, bir Bilim Kurulu üyesinin de test sonucunun pozitif olabileceğini açıkladı. Peki Bilim Kurulu üyeleri kimler?
Bilim Kurulu üyeleri kimler? sorusunun cevabı aranan konular arasında yer alıyor.Bilim Kurulu 31 kişiden oluşuyor ve kurulun başkanlığını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu üyesinde de test sonucunun pozitif olabileceğini belirtti. Bilim Kurulu üyeleri ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki Bilim Kurulu üyeleri kimler?
BİLİM KURULU ÜYELERİNDE CORONA VİRÜS VAKASI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:
Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat isim söylememi beklemeyin.
BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI
Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji
Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay Azap Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami Çelik Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel[14] Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan
Mehmet Ceyhan[16] Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gülay Korukluoğlu Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlu
Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkan
Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkan
Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan
Cemil Güneş Hukuk Müşaviri
BİLİM KURULU NEDİR?
Bilim Kurulu, Vuhan'daki Türk vatandaşlarının getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara sınırlarının kapatılması, referans hastanelerinin belirlenmesi, yurt dışı ziyaretlerin ertelenmesi, yurt dışından gelenler için '14 günlük karantina uygulaması", eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin artırılması, açık ve kapalı cezaevlerinde açık gibi görüşlerin ertelenmesi gibi tavsiye kararlarında bulundu.
Bilim Kurulu üyesi akademisyenler, bu süreçte hem küresel tehdit oluşturan Kovid-19'la mücadele yöntemlerinin belirlenmesini hem de bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağladı.