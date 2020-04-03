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03.04.2020 - 21:39 |

Bilim Kurulu üyeleri kimler, kaç kişi var? Corona virüs Bilim Kurulu üyelerinden kim corona virüse yakalandı?

Corona virüsün ortaya çıkmasından sonra 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs ile mücadele için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bakan Koca, bir Bilim Kurulu üyesinin de test sonucunun pozitif olabileceğini açıkladı. Peki Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Bilim Kurulu üyeleri kimler, kaç kişi var? Corona virüs Bilim Kurulu üyelerinden kim corona virüse yakalandı?

Bilim Kurulu üyeleri kimler? sorusunun cevabı aranan konular arasında yer alıyor.Bilim Kurulu 31 kişiden oluşuyor ve kurulun başkanlığını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu üyesinde de test sonucunun pozitif olabileceğini belirtti. Bilim Kurulu üyeleri ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki Bilim Kurulu üyeleri kimler?

BİLİM KURULU ÜYELERİNDE CORONA VİRÜS VAKASI VAR MI? 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat isim söylememi beklemeyin.

BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI

Ateş Kara            Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi       Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Levent Akın        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi       Epidemiyoloji

Tevfik Özlü         Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi          Göğüs Hastalıkları

Ayşegül Füsun  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi            Göğüs Hastalıkları

Recep Öztürk    İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi          Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Firdevs Aktaş     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serhat Ünal        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alpay Azap         Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi              Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yeşim Taşova    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hasan Tezer       Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi    Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Aydın Yılmaz      SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi              Göğüs Hastalıkları

Rahmet Güner  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi              Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Canan Ağalar     SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi              Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Müşerref Şule Akçay      Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi            Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Akın Kaya            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi              Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

İlhami Çelik        Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Levent Yamanel               SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi        Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları

Zeliha Tufan Koçak          YÖK Yürütme Kurulu Üyesi         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serap Şimşek Yavuz        İstanbul Tıp Fakültesi     Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mehmet Doğanay           Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi              Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Figen Çizmeci Şenel[14] Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü           Başkan

Mehmet Ceyhan[16]     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi       Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Gülay Korukluoğlu           Ulusal Viroloji Laboratuvarı         Sorumlu

Ayla Aydın          Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi           Başkan

Ali Göktepe       Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi     Başkan

Selçuk Kılıç          Biyolojik Ürünler Dairesi               Başkan

Cemil Güneş                     Hukuk Müşaviri

 

BİLİM KURULU NEDİR?

Bilim Kurulu, Vuhan'daki Türk vatandaşlarının getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara sınırlarının kapatılması, referans hastanelerinin belirlenmesi, yurt dışı ziyaretlerin ertelenmesi, yurt dışından gelenler için '14 günlük karantina uygulaması", eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin artırılması, açık ve kapalı cezaevlerinde açık gibi görüşlerin ertelenmesi gibi tavsiye kararlarında bulundu.

 Bilim Kurulu üyesi akademisyenler, bu süreçte hem küresel tehdit oluşturan Kovid-19'la mücadele yöntemlerinin belirlenmesini hem de bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağladı.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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