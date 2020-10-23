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23.10.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün bu yılki sahibi bilimsel çalışmalarını hücresel yaşlanmayı anlayıp geri çevirmeyi başarmak üzerine sürdüren genç bilim insanı Doç. Dr. Elçin Ünal’ın oldu.

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Dün düzenlenen online törene ABD’den katılan Berkeley Üniversitesi Moleküler ve Hücre Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal, büyük gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

‘Gururlandırdı’

“Ne kadar uzak olsam da memleketimden gelen bu ödül beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bilim insanlarına verilen bu ödülden dolayı çok heyecanlandım. Bu alanı seçmem ve bu alanda çalışmam konusunda bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Atatürk’ün ilham veren ‘Bilim gerçeği bilmektir’ ve ‘Dünyada her şey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir’ sözleri bana güç verdi. Yine ailem güçlü kadınlardan ve onların yanında güçlenen erkeklerden oluşuyor. Onların verdiği destek de benim için çok önemliydi. Mücadelemde bana güç verdiler.”

Hücrelerde yaşlanma sonucunda biriken hasarların doğal yollarla nasıl tedavi edileceğini ve hücresel yaşlanmayı anlayıp geri çevirmeyi başarmayı hedefleyen çalışmalarını kendi laboratuvarında sürdüren Doç. Dr. Ünal, yaşlanmayla birlikte gelen kanser ya da alzheimer gibi hastalıkların da önlenebileceği konusunda araştırmalarına devam ediyor.

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