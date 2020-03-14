William Henry "Bill" Gates III ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates kurucusu olduğu Microsoft şirketi yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu haber sonrası Gates hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar Bill Gates kimdir? Kaç yaşında? sorusunu sormaya başladı.

BİLL GATES KİMDİR?

William Henry "Bill" Gates III, 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle, Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

TRAF-O-DATA ADINDA İLK ŞİRKETİ KURDU

Gates, henüz on iki yaşındayken özel bir okulda ilk kez informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu. Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş yazılım hataları buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşan ikili, 1972'de Traf-O-Data adında ilk şirketlerini kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek 20.000 dolarlık satış yaptı. Gates, bir yıl sonra TRW adlı silah işletmesinde staj yaptı.

İKİ ARKADAŞ MİCROSOFT'U KURDU

1970'li yılların ortasında kişisel bilgisayarlar henüz ilk aşamadaydılar. Gates ve Allen'ın, MITS şirketinin Altair'i için 1974'te geliştirdikleri yazılım dili BASIC sayesinde bilgisayar kullanıcıları programlarını kendileri yazabiliyorlardı. MITS şirketi genç araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine eğitimini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque/New Mexico'da Microsoft adlı şirketi kurdu.İLK ULUSLARARASI İŞİ JAPONYA OLDUMicrosoft, kendini mikro bilgisayarlar için yazılımı geliştirmeye adayan ilk işletmelerden biriydi. Kısa süre sonra müşterileri arasında önemli şirketler yer almaya başladı. Gates 1977'de, aletlerini BASIC ile donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve Commodore gibi PC (Personal Computer - Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Ayrıca FORTRAN, COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle, uluslararası pazar yolunun açılmasını sağladı. Böylelikle 1978'den sonra ilk Japonya olmak üzere uluslararası işler yapmaya başladı. Gates 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık satış gerçekleştirebildi.

Gates, Seattle Computer Products(SCP) şirketinden 50.000 USD karşılığında DOS işletim sistemini satın aldı ve SCP'de DOS yazılımcılarından biri olan Tim Paterson'ı kadrosuna kattı. DOS işletim sistemi IBM'in ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilerek MS-DOS adını aldı.

ŞİRKET AVRUPA'DA ŞUBELER AÇTIM

S-DOS (Microsoft Disc Operating System - Diskli İşletim Sistemi) 1980'li yıllarda dünya çapında 120 milyon kopya ile satış rekorları kırdı. Bu arada 1.000 çalışanı olan şirket, 1980'li yılların ortasından sonra Avrupa'da şubeler kurdu. Şirketin başkanlığını yürüten Gates, tutarlı ekip çalışmasına ve katı bir verim ilkesine önem veriyordu. Bütün çalışanların verimleri altı ayda bir değerlendirilmekteydi.

Gates işletim sistemine paralel olarak uygulama yazılımları alanında da çalışmalar yaptı. Multiplan Çizelge Hesap Yazılımından (1982) sonra, 1983'te ilk kez fareyi (mouse) kullanan Word adlı metin işleme sistemini başlattı. Özellikle Word, Avrupa'da çok satılırken, ABD'de Lotus 1-2-3 ve WordPerfect adlı rakipleri karşısında yavaş yavaş başarıya ulaşabildi.

GATES 1986 YILINDA ŞİRKETİ ANANOM HALİNE GETİRDİM

icrosoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi.MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows'un geliştirilmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başladı. 1987 yılında Windows'u piyasaya sürdükten üç yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekliyazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Microsoft 1993'te, yıllık ciro: 36 milyar dolar; borsa değeri: 140 milyar doların üstündeki değeriyle tartışmasız piyasanın lideriydi.

Bill Gates Microsoft IBM önderliğindeki bağımsız OS/ 2 sürümünü geliştirdi. Fakat 1991 yılında sona erdi. Windows ise hâlâ geliştirilmeye devam edilmektedir. Ünlü iş adamı, 2008 yılında Microsoft'un reklamlarında yer aldı.

SANİYEDE 230 DOLAR KAZANIYOR

Evinin büyüklüğü 6100 m²'dir. Gates'in evinde bir sualtı müzik sistemi ile 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunuyor. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin el yazma kitaplarını saklıyor. Saniyede 230$ kazanan Gates, Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 110 milyar dolar net değer ile dünyanın en zengin insanı oldu ve bu miktarın 35 milyonunu bağışladı.

MİCROSOFT'TAN İSTİFA ETTİ

Gates, Microsoft şirketin teknik danışmanlığını yapıyordu. Hayır işlerine daha çok vakit ayırmak istediği için Microsoft'un başkanlığından Mart 2020'de istifa etti.Bill Gates, 1994 yılından bu yana Melinda Gates ile evlidir ve Jennifer Katharine Gates (d.1996), Rory John Gates (d.1999), Phoebe Adele Gates (d.2002) adında da üç çocuğu bulunuyor.