Bilmukabele Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Bilmukabele Mi Yoksa Bilmukabele Olarak Mı Yazıyor?

Günlük konuşma dilinde çokça geçen kelime doğru yazımı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kelimeyi binmukabele şeklinde kullananlar da olabiliyor.

Bilmukabele Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğru yazılışı bilmukabele şeklindedir. Bazı kelimelerde olduğu gibi kelimenin yanlış kullanımı zaman içinde doğru gibi kullanılmaya başlanabiliyor.

Bilmukabele----> doğru yazılışı

Binmukabele ---> yanlış yazılışı

Bilmukabele Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Bilmukabele kelimesi sorulan herhangi bir soru karşısında kullanımı bulunmaktadır. Kelime bitişik kullanılır. Kelimenin cümle içinde kullanımına şu şekilde örnekler verebiliriz.

“- Senin çok dürüst bir insan olduğunu düşünüyorum.

– Bilmukabele, aynı duygular içindeyiz.” --> doğru kullanım

“ – Binmukabele aynı duygular içindeyiz” --> yanlış kullanım

Bilmukabele Nedir?

Bilmukabele, karşılık olarak karşılıklı anlamlarına gelir. Günlük konuşma dilinde ben de şeklinde anlamına gelir.