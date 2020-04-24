Bilmukabele Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Bilmukabele Mi Yoksa Bilmukabele Olarak Mı Yazıyor?
Anlamı ve doğru yazılışı en çok merak edilen kelimeler arasında bilmukabele kelimesi de bulunuyor. İmla kurallarını doğru kullanma adına öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarda bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Bilmukabele doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde nasıl yazılır? Ne anlama gelir? Birleşik mi ayrı mı yazılı? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.
Günlük konuşma dilinde çokça geçen kelime doğru yazımı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kelimeyi binmukabele şeklinde kullananlar da olabiliyor.
Bilmukabele Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğru yazılışı bilmukabele şeklindedir. Bazı kelimelerde olduğu gibi kelimenin yanlış kullanımı zaman içinde doğru gibi kullanılmaya başlanabiliyor.
Bilmukabele----> doğru yazılışı
Binmukabele ---> yanlış yazılışı
Bilmukabele Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
Bilmukabele kelimesi sorulan herhangi bir soru karşısında kullanımı bulunmaktadır. Kelime bitişik kullanılır. Kelimenin cümle içinde kullanımına şu şekilde örnekler verebiliriz.
“- Senin çok dürüst bir insan olduğunu düşünüyorum.
– Bilmukabele, aynı duygular içindeyiz.” --> doğru kullanım
“ – Binmukabele aynı duygular içindeyiz” --> yanlış kullanım
Bilmukabele Nedir?
Bilmukabele, karşılık olarak karşılıklı anlamlarına gelir. Günlük konuşma dilinde ben de şeklinde anlamına gelir.