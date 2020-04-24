MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bilmukabele Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Bilmukabele Mi Yoksa Bilmukabele Olarak Mı Yazıyor?
ABONE OL
24.04.2020 - 16:26 |

Bilmukabele Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Bilmukabele Mi Yoksa Bilmukabele Olarak Mı Yazıyor?

Anlamı ve doğru yazılışı en çok merak edilen kelimeler arasında bilmukabele kelimesi de bulunuyor. İmla kurallarını doğru kullanma adına öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarda bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Bilmukabele doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde nasıl yazılır? Ne anlama gelir? Birleşik mi ayrı mı yazılı? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.

Bilmukabele Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Bilmukabele Mi Yoksa Bilmukabele Olarak Mı Yazıyor?

Günlük konuşma dilinde çokça geçen kelime doğru yazımı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kelimeyi binmukabele şeklinde kullananlar da olabiliyor.

Bilmukabele Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğru yazılışı bilmukabele şeklindedir. Bazı kelimelerde olduğu gibi kelimenin yanlış kullanımı zaman içinde doğru gibi kullanılmaya başlanabiliyor.

 Bilmukabele----> doğru yazılışı

 Binmukabele ---> yanlış yazılışı

 Bilmukabele Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Bilmukabele kelimesi sorulan herhangi bir soru karşısında kullanımı bulunmaktadır. Kelime bitişik kullanılır. Kelimenin cümle içinde kullanımına şu şekilde örnekler verebiliriz.

 “- Senin çok dürüst bir insan olduğunu düşünüyorum.

 – Bilmukabele, aynı duygular içindeyiz.” --> doğru kullanım

 “ – Binmukabele aynı duygular içindeyiz” --> yanlış kullanım

Bilmukabele Nedir?

Bilmukabele, karşılık olarak karşılıklı anlamlarına gelir. Günlük konuşma dilinde ben de şeklinde anlamına gelir.

 

18 yıl önce işlenen cinayeti corona virüs temizliği ortaya çıkardıKocaeli’nin İzmit ilçesinde corona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Marmaris açıklarında deprem! Büyüklüğü...

Son dakika! Marmaris açıklarında deprem! Büyüklüğü...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Yavru köpeği öldüren caniden şok sözler! Bir anlık öfkeyle yaptım

Yavru köpeği öldüren caniden şok sözler! Bir anlık öfkeyle yaptım

Sıradaki Haber