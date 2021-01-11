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11.01.2021 - 17:13 |

BÄ°M 12-13 Ocak aktüel kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! BÄ°M'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda her hafta SalÄ± ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri iÃ§in iki ayrÄ± aktÃ¼el Ã¼rÃ¼n kataloÄŸu yayÄ±mlanÄ±yor. Normalde cuma gÃ¼nleri satÄ±ÅŸa sunulan BÄ°M kataloÄŸu pandemi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± nedeniyle Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ satÄ±ÅŸa sunulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu hafta BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler olduÄŸunu merak eden vatandaÅŸlar araÅŸtÄ±rmalarÄ±na devam ediyor. Peki BÄ°M'de hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var?

BÄ°M 12-13 Ocak aktüel kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! BÄ°M'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda SalÄ± ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri iÃ§in iki ayrÄ± aktÃ¼el Ã¼rÃ¼n kataloÄŸu yayÄ±mlanÄ±yor. BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda bu SalÄ± satÄ±ÅŸa sunulacak indirimli Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ±, KaÄŸÄ±t Havlu, Bebek Bezi, Temizlik Ã¼rÃ¼nleri, Ã‡ay gibi onlarca mutfaÄŸÄ±n ihtiyacÄ± Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa sunulurken Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ iÃ§in yayÄ±mlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda ise Overlok Makinesi'nden dikiÅŸ nakÄ±ÅŸ Ã¼rÃ¼nlerine oyunseverleri yakÄ±ndan ilgilendiren Gamer oyun setleri, mutfaÄŸÄ±n vazgeÃ§ilmezi Pirge bÄ±Ã§aklarÄ±, ve Tekstil Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ÅŸte 12-13 Ocak BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

12 OCAK BÄ°M AKTÃœEL KATALOÄžU

BÄ°M 12-13 Ocak aktÃ¼el kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°Mde bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var

Â

BÄ°M 12-13 Ocak aktÃ¼el kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°Mde bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var

13 OCAK BÄ°M AKTÃœEL KATALOÄžU

Â

BÄ°M 12-13 Ocak aktÃ¼el kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°Mde bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var

BÄ°M 12-13 Ocak aktÃ¼el kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°Mde bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var

BÄ°M 12-13 Ocak aktÃ¼el kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°Mde bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var

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Türkiye'yi sarsan cinayet! 'YaÅŸasÄ±n babam artÄ±k gelmeyecek'Antalya'da 12 yÄ±llÄ±k eÅŸini kendisini dövüp, iÅŸkence yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek Ä°pek'in avukatÄ± Ahmet Onaran, â€œÇocuklardan küçük olan 'BabamÄ±n eli aÄŸÄ±rdÄ±. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasÄ±nda ütü kÄ±rdÄ±. YaÅŸasÄ±n artÄ±k babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceÄŸiz deÄŸil mi?' diye söylediÄŸini duydum. Çocuklar da ÅŸiddete uÄŸramÄ±ÅŸ" dedi.
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