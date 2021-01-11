BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda SalÄ± ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri iÃ§in iki ayrÄ± aktÃ¼el Ã¼rÃ¼n kataloÄŸu yayÄ±mlanÄ±yor. BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda bu SalÄ± satÄ±ÅŸa sunulacak indirimli Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda Tuvalet KaÄŸÄ±dÄ±, KaÄŸÄ±t Havlu, Bebek Bezi, Temizlik Ã¼rÃ¼nleri, Ã‡ay gibi onlarca mutfaÄŸÄ±n ihtiyacÄ± Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa sunulurken Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ iÃ§in yayÄ±mlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda ise Overlok Makinesi'nden dikiÅŸ nakÄ±ÅŸ Ã¼rÃ¼nlerine oyunseverleri yakÄ±ndan ilgilendiren Gamer oyun setleri, mutfaÄŸÄ±n vazgeÃ§ilmezi Pirge bÄ±Ã§aklarÄ±, ve Tekstil Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ÅŸte 12-13 Ocak BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

12 OCAK BÄ°M AKTÃœEL KATALOÄžU





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13 OCAK BÄ°M AKTÃœEL KATALOÄžU

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