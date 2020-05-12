BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor? BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler son iki haftadır Çarşamba günleri BİM mağazalarında satışa sunulmaya başlandı. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesinde teknolojik ürünlerin yanı sıra, mutfak araç gereçleri, Bebek malzemeleri gibi birçok ürün seçeneği bulunuyor. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!