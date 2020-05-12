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12.05.2020 - 16:38 |

BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor? BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yine onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor. BİM mağazalarında yarından itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesinde Cep Telefonu, Kablosuz Kulaklık, Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, Taşınabilir şarj aleti, Taşınabilir Hard Disk, Valiz seçenekleri, Dekoratif Ahşap Fener gibi birçok ürün yer alıyor. İşte BİM mağazalarında yarın satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor? BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler son iki haftadır Çarşamba günleri BİM mağazalarında satışa sunulmaya başlandı. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesinde teknolojik ürünlerin yanı sıra, mutfak araç gereçleri, Bebek malzemeleri gibi birçok ürün seçeneği bulunuyor. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

 

Otobüs şoförü yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil döktüMersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsüne binen 65 yaş üstü karı-koca otobüs şoförü tarafından güçlükle aşağıya indirildi.
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