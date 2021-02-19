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19.02.2021 - 10:54 |

BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler? BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda her hafta farklı ürünler yer almaya devam ediyor. Bugün satışa sunulan BİM kataloğunda TV, Isıtıcı, Oyuncak çeşitleri, ev yaşam ürünleri, Buzdolabı, Çeyiz setleri gibi ürün seçenekleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulacak olan ürünler listesi...

BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler? BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM'de bugün hangi ürünler var sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa çıkıyor. Mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta yine birbirinden farklı ürün seçenekleri yer almaya devam ediyor. Bugün mağazalarda satışa çıkan ürünler arasında TV'den buzdolabına, ısıtıcan Pubg oyun setlerine kadar yine onlarca seçenek yer alıyor. İşte 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları saat 10:00'da açılıyor akşam saat 20:00'de kapanıyor. Hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor

BİM 19 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

 

Türk doktordan kanserli dokuyu yok eden buluşABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde büyük bir başarıya imza attı. Öklü, kanser hücrelerine doğrudan ulaşabilecek bir sıvı geliştirdi. Bu sıvı sayesinde tümörlerin yan etki yaratmadan yok edebileceğini kanıtladı.
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