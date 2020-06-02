BİM 2 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta 5 Kg Osmancık Pirinç, 2 Kg Tam Buğday Unu, Siyah Nohut / Siyah Pirinç Siyez Bulguru / Beluga Mercimek, Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu, Çotanak Ceviz Yağı, Sek Tereyağı, Filtresiz Elma / Alıç / İncir Sirkesi, Etsiz Çiğ Köfte, Kenton Waffle Yap, Kenton Pancake Yap ürünleri yer alıyor. BİM mğazalarında yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandalar aynı zamanda BİM mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığı sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor. İşte BİM çalışma saatleri

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları 09:00'da açılıyor, 21:00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Herhangi bir yasak ve tedbir olmadığı sürece 7 gün boyunca hizmet veriyor.

BİM 2 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ...



