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02.06.2020 - 07:51 |

BİM 2 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. Salı günleri daha az ürünün satışa çıktığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Salı günü satışa çıkacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandalar BİM mağazaları saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Peki BİM'de bugün hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor? 2 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta 5 Kg Osmancık Pirinç, 2 Kg Tam Buğday Unu, Siyah Nohut / Siyah Pirinç Siyez Bulguru / Beluga Mercimek, Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu, Çotanak Ceviz Yağı, Sek Tereyağı, Filtresiz Elma / Alıç / İncir Sirkesi, Etsiz Çiğ Köfte, Kenton Waffle Yap, Kenton Pancake Yap ürünleri yer alıyor. BİM mğazalarında yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandalar aynı zamanda BİM mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığı sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor. İşte BİM çalışma saatleri

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları 09:00'da açılıyor, 21:00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Herhangi bir yasak ve tedbir olmadığı sürece 7 gün boyunca hizmet veriyor.

BİM 2 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ...

BİM 2 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM 2 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

 

 

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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