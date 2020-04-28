BİM 28-29 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu bu hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulacak. Cuma günü satışa sunulan katalog corona virüs nedeniyle 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle Çarşamba günü satışa sunulacak. Sürekli olarak satışta olmayan ürünlerin aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunuluyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?

28 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

29 MART ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SATIŞA SUNULACAK