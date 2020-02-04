BİM 4 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa sunulan iki ayrı aktüel ürünler kataloğu yayımlanıyor. Yayımlanan katalog aracılığı ile satışa çıkacak ürünleri takip etme şansı yakalayan vatandaşlar BİM mağazalarında sürekli olarak satışa sunulmayan aktüel ürünler arasında uygun fiyatlı ürünleri satın alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun Salı günü satışa çıkarılan ürünler listesinde Bebek bezi, Bebek Şampuanı, Atıştırmalık ürünler, Kola, Bebek Kolonyası ve şampuanı gibi ürünler yer alıyor.

BİM mağazaları sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor.