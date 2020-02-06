06.02.2020 - 12:16 |
BİM 7 Şubat aktüel katalog yayınlandı | Sayfalarca BİM aktüel katalog haberimizde!
BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM bu hafta indirimli ürünlerini ve fiyatlarını listeledi. BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM aktüel katalog ürünlerini merak ediyor. Bu hafta hangi ihtiyaç ürünleri indirime girdi? İşte BİM 7 Şubat aktüel katalog...
Her hafta olduğu gibi BİM marketlerinde bu hafta da iki gün indirim ürünü yaşanacak. BİM marketleri her salı günü ve Cuma günü indirime giriyor. 4 Şubat Salı günü BİM indirimleri sona erdi. Fakat BİM 7 Şubat aktüel katalog indirimleri için merak artıyor. BİM indirimleri yarın geçerli olacak. Peki BİM aktüel katalog sayfalarında neler var? Ev ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçların yer aldığı BİM aktüel katalog internet üzerinden de araştırılıyor. İşte sayfalarca BİM 7 Şubat aktüel katalog haberimizde...
BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL KATALOG
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.