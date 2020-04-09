Bim aktÃ¼el 10 Nisan kataloÄŸu avantajlarÄ± Ä°ÅŸte bu hafta Bim aktÃ¼el kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler...

10 Nisan Bim aktÃ¼el kataloÄŸu fÄ±rsatlarÄ± yayÄ±mlandÄ±. Yurdun dÃ¶rt bir tarafÄ±nda maÄŸazalarÄ± ile hizmet veren Bim, aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile de birÃ§ok avantajÄ± vatandaÅŸÄ±n beÄŸenisine sunuyor. Bu hafta Bim aktÃ¼el kataloÄŸunda Tefal buharlÄ± Ã¼tÃ¼ 199 TL satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile yer aldÄ±. Cuma gÃ¼nÃ¼ Bim'e gelecek Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda neler olduÄŸu ise merak ediliyor. Ä°ÅŸte Bim aktÃ¼el 10 Nisan kataloÄŸu...

Arnica Cyclone Elektrikli SÃ¼pÃ¼rge 399 TL

Braun Erkek BakÄ±m Seti 139 TL

Fakir SaÃ§ Kurutma Makinesi 75 TL

Starcom TitreÅŸimli YÃ¼z Temizleme CihazÄ± 39,90 TL

HalÄ± Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± 4,50 TL Kalorifer

Akel Davul FÄ±rÄ±n 129 TL

Ã‡ay Makinesi 109 TL

Akel Katmer GÃ¶zleme SacÄ± 109 TL

LAV Kavanoz 890 cc 6,95 TL

Pilsan Ä°lk Bisikletim 49,90 TL

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