Bim aktÃ¼el 10 Nisan kataloÄŸu avantajlarÄ± Ä°ÅŸte bu hafta Bim aktÃ¼el kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler...

09.04.2020 - 10:34 |
Bim aktüel 10 Nisan kataloÄŸu avantajlarÄ±! Ä°ÅŸte bu hafta Bim aktüel kataloÄŸunda yer alan indirimli ürünler...
Bim her hafta olduÄŸu gibi yine bu hafta aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunu internet sayfasÄ±nda yayÄ±nladÄ±. Bim aktÃ¼el 10 Nisan kataloÄŸunda Ã§eÅŸitli fÄ±rsatlar bulunuyor. Bu hafta Bim aktÃ¼el kataloÄŸunda elektrikli sÃ¼pÃ¼rge, saÃ§ kurutma makinesi, yatak Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve Ã§eÅŸitli birÃ§ok Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte 10 Nisan Bim aktÃ¼el kataloÄŸu...
10 Nisan Bim aktÃ¼el kataloÄŸu fÄ±rsatlarÄ± yayÄ±mlandÄ±. Yurdun dÃ¶rt bir tarafÄ±nda maÄŸazalarÄ± ile hizmet veren Bim, aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile de birÃ§ok avantajÄ± vatandaÅŸÄ±n beÄŸenisine sunuyor. Bu hafta Bim aktÃ¼el kataloÄŸunda Tefal buharlÄ± Ã¼tÃ¼ 199 TL satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile yer aldÄ±. Cuma gÃ¼nÃ¼ Bim'e gelecek Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda neler olduÄŸu ise merak ediliyor. Ä°ÅŸte Bim aktÃ¼el 10 Nisan kataloÄŸu...
Arnica Cyclone Elektrikli SÃ¼pÃ¼rge 399 TL
Braun Erkek BakÄ±m Seti 139 TL
Fakir SaÃ§ Kurutma Makinesi 75 TL
Starcom TitreÅŸimli YÃ¼z Temizleme CihazÄ± 39,90 TL
HalÄ± Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± 4,50 TL Kalorifer
Akel Davul FÄ±rÄ±n 129 TL
Ã‡ay Makinesi 109 TL
Akel Katmer GÃ¶zleme SacÄ± 109 TL
LAV Kavanoz 890 cc 6,95 TL
Pilsan Ä°lk Bisikletim 49,90 TL
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