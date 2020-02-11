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11.02.2020 - 10:10 |

BİM aktüel 11 Şubat - Bugün BİM marketlerinde geçerli olan indirimli ürünler!

BİM aktüel katalog incelenmeye devam ediyor. Her hafta Salı günü indirime giren bazı ürünler, vatandaşları meraklandırıyor. BİM 11 Şubat aktüel katalog sayfalarında yer alan ürünler, hem ev ihtiyaçları hem de kişisel ihtiyaçlar olduğu görünüyor. Bugün evine en yakın noktada bulunan BİM marketlerine gitmek isteyen için BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM aktüel 11 Şubat - Bugün BİM marketlerinde geçerli olan indirimli ürünler!

Her hafta düzenli olarak Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketleri, her haftanın başında BİM aktüel kataloğu halka sunuyor. Halk arasında sık sık tartışma konusu olan market ürünlerinden indirimli olanlar her hafta büyük ilgiyl karşılaşıyor. Bugün geçerli olan bİM indirimleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasında etkin bir rol oynuyor. Hem hesaplı hem de çeşitli ürünleriyle ilgi gören haftalık bİM indirimleri her yaşa hitap ediyor. İşte BİM aktüel katalog sayfaları haberimizde. BİM marketlerine gitmeden önce haberimizde yer alan BİM aktüel katalog sayfalarını inceleyerek ürünler hakkında bilgi alabilir ve fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOG 11 ŞUBAT SALI

BİM aktüel 11 Şubat - Bugün BİM marketlerinde geçerli olan indirimli ürünler
BİM aktüel 11 Şubat - Bugün BİM marketlerinde geçerli olan indirimli ürünler


 

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