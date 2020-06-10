Bim aktüel 12 Haziran kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim 12 Haziran aktüel kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta cuma günü tüketicilerle buluşacak indirimli ürünler arasında televizyondan, spor malzemelerine kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. 12 Haziran Bim aktüel kataloğunda Trambolin 399 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in çalışma saatleri de tüketiciler tarafından araştırılıyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.





