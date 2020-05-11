Bim aktüel 12 Mayıs kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu ürünleri Bim'in internet sitesinde yayımlandı. 12 Mayıs Bim aktüel kataloğunda bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok çeşit ürün yer alıyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Oral-B şarjlı diş fırçası Starter Pack 109 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in saat kaçta açılıp kaçta kapandığı ise merak ediliyor. İşte 12 Mayıs Bim aktüel kataloğu ve çalışma saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.





