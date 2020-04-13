Bim aktüel 14 Nisan 2020 kataloğu! Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu ürünleri Bim'in internet sayfasında yayımlandı. Bim'in aktüel kataloğu fırsatları salı ve cuma olmaz üzere haftada 2 kere tüketicilerle buluşuyor. Bim’de bu hafta içeceklerden konservelere kadar çeşitli fırsatlar yer aldı. Simbat Kavrulmuş Fındık 500 gr 29,90 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak.İşte 14 Nisan 2020 Bim aktüel kataloğu...

Tadım Çiğ Karışık Kuruyemiş 150 gr 9,95 TL

Simbat Antep Karası 350 gr 7,95 TL

Party Mısır Cipsi Ballı Hardallı 300 gr 4,95 TL

Cheetos Mısır Çerezi Bıyık Ketçaplı 22 gr 1 TL

Coca Cola Şekersiz 4x200 ml 6,95 TL

Yedigün Portakal 6x200 ml 8,95 TL

Fuse Tea Böğürtlen Aromalı Soğuk Çay 1 Litre 3,95 TL

Dost Light Süt 1 Litre 2,95 TL

Dtx Unugo Şeftali Aromalı Vitaminli / Mineralli İçecek 250 ml 3,95 TL

Filtre Kahve + Kahve Demleme Seti 9,95 T

Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun 500 ml 8,50 TL







