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13.02.2020 - 10:10 |

BİM aktüel 14 Şubat | BİM indirim kataloğu yayınlandı

BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketlerinde Cuma günleri geçerli olan indirim kataloğu ilgi görmeye başladı. Bugünden BİM indirimlerini öğrenmek isteyenler, BİM 14 Şubat arayışında bulunuyor. İşte her yala hitap eden BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM aktüel 14 Şubat | BİM indirim kataloğu yayınlandı

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketlerinde haftanın ikinci indirim günü yarın. 14 Şubat 2020 Cuma günü BİM marketlerinde indirimli ürünler satışa sunulacak. Özellikle mutfak eşyalarının bulunduğun BİM aktüel katalogda, çocuklara hitap eden ürünler de mevcut. İşte BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 14 ŞUBAT

BİM aktüel 14 Şubat | BİM indirim kataloğu yayınlandı
BİM aktüel 14 Şubat | BİM indirim kataloğu yayınlandı
BİM aktüel 14 Şubat | BİM indirim kataloğu yayınlandı



TIR sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandıAdana'da otoyolda durdurduğu TIR'ın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
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