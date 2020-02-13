BİM aktüel 14 Şubat | BİM indirim kataloğu yayınlandı

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketlerinde haftanın ikinci indirim günü yarın. 14 Şubat 2020 Cuma günü BİM marketlerinde indirimli ürünler satışa sunulacak. Özellikle mutfak eşyalarının bulunduğun BİM aktüel katalogda, çocuklara hitap eden ürünler de mevcut. İşte BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 14 ŞUBAT







