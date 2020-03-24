BİM aktüel 24 Mart 2020 kataloğu fırsatları / Bu hafta salı günü BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

Bim, salı ve cuma günleri aktüel kataloğunda yer alan avantajları vatandaşların beğenisine sunuyor. Bu haftanın bim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. 24 Mart Bim aktüel kataloğunda birçok fırsat yer alıyor. Merakla beklenen Bim aktüel kataloğu avantajları yarın Bim’in raflarında yerini alacak. Zincir market mağazaları ile hizmet veren Bim’in 24 Mart 2020 aktüel ürünler listesinde bebekler için gerekli araçlar bulunmaktadır.



Bim’in internet sitesinde yayınlanan 24 Mart Bim aktüel kataloğunda Jenny&Willy bebek çantası 59,90 TL satış fiyatı ile yerini aldı.

Jenny&Willy külot bez 19,90 TL

Jenny&Willy 1000 gr 19,90 TL

Johnson’s Baby bebek kulak çubuğu 100’lü 5,95 TL

Johnson’s Baby bebek sabunu 100 g 2,95 TL

Bebek ürünleri yanı sıra bu hafta Bim aktüel kataloğunda temizlik malzemelerinde de çeşitli fırsatlar bulunuyor.

ACE çamaşır Suyu 2 lt ve Power Jel 1000 g 9,95TL

Yumuşatıcı Dalin 800 ml 7,95 TL

Desto Premium sıvı bulaşık deterjanı 650 ml 5,95 TL

Vileda temizlik bezi 9,95 TL

Koroplast streç film 11,90 TL

Listerine Zero ağız bakım suyu 250 ml 9,95 TL

Ecco Soft peçete 200’lü 2,95 TL

Mini çanta 6,95 TL

Makyaj fırça seti 24,90 TL

Komili sıvı sabun 4 L 14,90 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 24 MART











