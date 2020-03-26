26.03.2020 - 10:59 |
Bim aktüel 27 Mart 2020 aktüel kataloğu avantajları! BİM aktüel ürünlerinde bu hafta cuma neler var?
Bim aktüel kataloğu fırsatları büyük ilgiyle araştırılıyor. 27 Mart Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın Bim aktüel ürünler listesinde çeşitli fırsatlar yer alıyor. 27 Mart Bim kataloğunda taşınabilir şarj aleti, aspiratör, şeffaf saklama kabı ve aydınlatma seti gibi ürünler bulunuyor. Peki bu cuma Bim aktüel kataloğunda neler var?
Tüketicilerin beklediği 27 Mart Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bim aktüel kataloğunda bulunan Meizu M6T cep telefonunun satış fiyatı ise 799 TL oldu. Cep telefonu avantajı dışında cuma günü Bim'e gelecek fırsatlar arasında birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın Bim aktüel kataloğunda mutfak robotlarında da avantajlar bulunuyor. İşte 27 Mart Bim aktüel kataloğu ürünleri…
Blender robot seti 199 TL
Taşınabilir şarj aleti 79,90 TL
Aspiratör 109 TL
Set üstü ocak 279 TL
Çay makinesi 99,90 TL
Bahçe eldiveni 2, 45 TL
Aydınlatma seti 149 TL
Ahşap denge oyunu 12,90 TL
Koordinasyon oyunu 24,90 TL
Cam sıvı sabunluk 6,95 TL
Çok amaçlı kapaklı kutu 16,50 TL
BİM AKTÜEL KATALOG
Corona virüse karşı bin yıllık yöntemle yapılıyor! En doğal dezenfektan...Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele devam ediyor. Virüsten korunmanın en önemli silahı ise ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması olarak ifade ediliyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinyağından imal edilen ve bin yıllık yöntemler ile elde yapılan sabunlar 4 günlük bir işlem süreci sonrasında kullanıma hazır hale geliyor.