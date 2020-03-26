Bim aktüel 27 Mart 2020 aktüel kataloğu avantajları! BİM aktüel ürünlerinde bu hafta cuma neler var?

Tüketicilerin beklediği 27 Mart Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bim aktüel kataloğunda bulunan Meizu M6T cep telefonunun satış fiyatı ise 799 TL oldu. Cep telefonu avantajı dışında cuma günü Bim'e gelecek fırsatlar arasında birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın Bim aktüel kataloğunda mutfak robotlarında da avantajlar bulunuyor. İşte 27 Mart Bim aktüel kataloğu ürünleri…

Blender robot seti 199 TL

Taşınabilir şarj aleti 79,90 TL

Aspiratör 109 TL

Set üstü ocak 279 TL

Çay makinesi 99,90 TL

Bahçe eldiveni 2, 45 TL

Aydınlatma seti 149 TL

Ahşap denge oyunu 12,90 TL

Koordinasyon oyunu 24,90 TL

Cam sıvı sabunluk 6,95 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu 16,50 TL

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