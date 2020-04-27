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27.04.2020 - 13:09 |

Bim aktüel 28 Nisan kataloğu! Bim açılış kapanış saatleri! Bu hafta aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Zincir market mağazaları ile hizmet veren Bim her hafta salı ve cuma günleri aktüel kataloğunda yer alan ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.Bu haftanın Bim fırsatları belli oldu. İşte 28 Nisan Bim aktüel kataloğu avantajları...

Bim aktüel 28 Nisan kataloğu! Bim açılış kapanış saatleri! Bu hafta aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 28 Nisan kataloğu Bim'in internet sitesinde yayınlandı. Vatandaşlar, Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerini araştırıyor. Bu hafta aktüel kataloğunda çeşitli fırsatlar yer alıyor. Aynı zamanda Bim'in açılış kapanış saatleri merak konusu. Peki bu hafta 28 Nisan Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte Bim açılış kapanış saatleri...

Çocuk Taban Altı Havlu Patik Çorap 3’lü 9,95 TL

Kadın – Erkek Patik Çorap 3’lü 7,50 TL

Borel Antibakteriyel El Dezenfektanı 100 ml 7,45 TL

Bim aktüel 28 Nisan kataloğu Bim açılış kapanış saatleri Bu hafta aktüel kataloğunda neler var

 

BİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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