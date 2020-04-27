Bim aktüel 28 Nisan kataloğu! Bim açılış kapanış saatleri! Bu hafta aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 28 Nisan kataloğu Bim'in internet sitesinde yayınlandı. Vatandaşlar, Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerini araştırıyor. Bu hafta aktüel kataloğunda çeşitli fırsatlar yer alıyor. Aynı zamanda Bim'in açılış kapanış saatleri merak konusu. Peki bu hafta 28 Nisan Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte Bim açılış kapanış saatleri...

Çocuk Taban Altı Havlu Patik Çorap 3’lü 9,95 TL

Kadın – Erkek Patik Çorap 3’lü 7,50 TL

Borel Antibakteriyel El Dezenfektanı 100 ml 7,45 TL

BİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.