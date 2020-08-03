Bim aktüel 3 Ağustos 2020 kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 3 Ağustos 2020 kataloğu yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda kuruyemişlerden, içeceklere ve makyaj malzemelerine kadar birçok avantaj yer aldı. Bim aktüel kataloğunda 400 gr Antep Fıstığı 44,90 TL satış fiyatı ile yer adlı. İşte 3 Ağustos Bim aktüel kataloğu... Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

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