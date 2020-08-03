03.08.2020 - 16:45 |
Bim aktüel 3 Ağustos 2020 kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloğu fırsatları zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bim her hafta salı ve cuma günü olmak üzere avantajlarını tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda çeşitli fırsatlar yer alıyor. İşte 4 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu avantajları...
Bim aktüel 3 Ağustos 2020 kataloğu yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda kuruyemişlerden, içeceklere ve makyaj malzemelerine kadar birçok avantaj yer aldı. Bim aktüel kataloğunda 400 gr Antep Fıstığı 44,90 TL satış fiyatı ile yer adlı. İşte 3 Ağustos Bim aktüel kataloğu... Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.
Yola çıkacaklar dikkat! Bakan Soylu uyardı...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde." dedi.