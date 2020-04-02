Bim aktüel 3 Nisan 2020 kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma Bim aktüel kataloğu ürünlerinde neler var?

Bim 3 Nisan aktüel kataloğunda mutfak gereçlerinden ayakkabılara kadar bir pek çok avantaj yer alıyor. Zincir market mağazaları arasında olan Bim 3 Nisan 2020 aktüel kataloğunu resmi internet sayfasında yayımlandı. Tüketiciler ise "Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusunun cevabını araştırıyor. 3 Nisan 2020 Bim aktüel kataloğunda INTEX şişme yatak 99,90 TL satış fiyatı ile yer aldı.

Decolove Dekoratif Raf Seti 129 TL

Nostaljik Radyo Büyük Boy 139 TL

Nostaljik Radyo Küçük Boy 99,90 TL

Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL.

HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL

Merdiven 79,90 TL

Stanley 16" Takım Çantası 19,90 TL

Esnek Musluk Başlığı 19,90 TL

Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 99,90 TL

Silikon Tabanca + F280 Silikon 19,90 TL







