Bim aktüel 4 Eylül kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 4 Eylül kataloğunda cep telefonundan mutfak gereçlerine kadar birçok üründe çeşitli fırsatlar bulunuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Oppo Ccp telefonu A5 2020, 2,299 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte Bim 4 Eylül aktüel kataloğu

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