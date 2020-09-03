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03.09.2020 - 11:31 |

Bim aktüel 4 Eylül kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Zincir market mağazası Bim'de bu hafta birçok çeşit üründe fırsat bulunuyor. Vatandaşlar Bim'in çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki bu hafta Bim 4 Eylül aktüel kataloğunda neler var? İşte Bim çalışma saatleri 2020...

Bim aktüel 4 Eylül kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 4 Eylül kataloğunda cep telefonundan mutfak gereçlerine kadar birçok üründe çeşitli fırsatlar bulunuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Oppo Ccp telefonu A5 2020, 2,299 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte Bim 4 Eylül aktüel kataloğu

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.

Bim aktüel 4 Eylül kataloğu indirimleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Bim aktüel 4 Eylül kataloğu indirimleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor


Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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