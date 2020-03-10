BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 10 - 13 Mart aktüel katalog sayfaları!

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın indirimli kataloğu da yayınlandı. Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyenler, BİM aktüel katalog aramasında bulunuyor. BİM 10 Mart Salı günü aktüel kataloğunda gıda ürünleri yer alıyor. Fakat BİM 13 Mart Cuma günü aktüel kataloğunda spor aletleri, spor giyim, terlik, ayakkabı, mutfak eşyaları, oyuncaklar bulunuyor. Peki fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog...

BİM AKTÜEL KATALOG 10 MART SALI (BUGÜN)







BİM AKTÜEL KATALOG 13 MART CUMA









