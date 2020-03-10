10.03.2020 - 10:03 |
BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 10 - 13 Mart aktüel katalog sayfaları!
BİM 10 Mart ve BİM 13 Mart günleri için aktüel kataloğu yayınladı. BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM aktüel katalog sayfalarındaki ürünler ve fiyatlarını incelemek istiyor. Bugün alışveriş yapacak vatandaşlar, BİM 10 Mart Salı aktüel kataloğu haberimizin içeriğinden inceleyebilir. Aynı zamanda BİM 13 Mart Cuma aktüel katalog gözatmak isteyenler, haberimizin içeriğinden bilgi alabilir.
Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın indirimli kataloğu da yayınlandı. Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyenler, BİM aktüel katalog aramasında bulunuyor. BİM 10 Mart Salı günü aktüel kataloğunda gıda ürünleri yer alıyor. Fakat BİM 13 Mart Cuma günü aktüel kataloğunda spor aletleri, spor giyim, terlik, ayakkabı, mutfak eşyaları, oyuncaklar bulunuyor. Peki fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog...
BİM AKTÜEL KATALOG 10 MART SALI (BUGÜN)
BİM AKTÜEL KATALOG 13 MART CUMA
Genç kadın, erkek arkadaşına saldıran şahsı tekmeledi!İstanbul Pendik’te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.