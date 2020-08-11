BİM aktüel katalog 11 Ağustos | BİM çalışma saatleri kaç?

Her hafta düzenli olarak Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın ilk indirim günü bugün. İster gıda alanında, isterseniz kozmetik, temizlik ürünlerinde BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerden faydalanabilirsiniz. Gün içinde evine en yakın noktada bulunan BİM marketine gidecek olan vatandaşlar için bİM çalışma saatlerini de haberimizde derledik. İşte BİM aktüel katalog...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG









