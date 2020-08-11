11.08.2020 - 07:13 |
BİM aktüel katalog 11 Ağustos | BİM çalışma saatleri kaç?
BİM aktüel katalog yayınlandı. Bu haftanın ilk indirim günü olan BİM marketlerinde hangi ürünler satışa çıktı, fiyatları ne kadar? Hem ev hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar alışveriş listesini hazırlarken, BİM aktüel kataloğundan yararlanıyor. Peki BİM bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 11 Ağustos BİM aktüel katalog ve BİM çalışma saatleri...
Her hafta düzenli olarak Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın ilk indirim günü bugün. İster gıda alanında, isterseniz kozmetik, temizlik ürünlerinde BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerden faydalanabilirsiniz. Gün içinde evine en yakın noktada bulunan BİM marketine gidecek olan vatandaşlar için bİM çalışma saatlerini de haberimizde derledik. İşte BİM aktüel katalog...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.
BİM AKTÜEL KATALOG
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.