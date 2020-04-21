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21.04.2020 - 11:06 |

BİM bugün ve yarın indirimde! BİM aktüel katalog yayınlandı

BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM bu haftanın yeni indirimlerini halka sundu. Yeni haftanın ilk indirim günü bugün. Gün içinde BİM marketlerine gitmeyi planlayanlar, BİM aktüel katalog sayfalarını incelemek istiyor. Aynı zamanda bu haftanın ikinci indirim günü olarak 22 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi. 24 Nisan günü Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle indirim gününü öne çeken BİM marketleri, yoğun ilgi görecek. İşte BİM aktüel katalog 21 Nisan salı ve BİM aktüel katalog 22 Nisan Çarşamba sayfaları haberimizde...

BİM bugün ve yarın indirimde! BİM aktüel katalog yayınlandı

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri bu hafta da indirime girdi. Her hafta düzenli olarak Salı ve Cuma günleri indirime giren ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM marketlerinde bu hafta indirim günleri peş peşe olacak. BİM bu hafta Salı ve Çarşamba günleri indirime giriyor. Ramazan ayı öncesi alışveriş yapmak isteyenler, market indirimlerini yakından takip ediyor. Özellikle mutfak alışverişlerini önemseyenler, kahvaltılık malzemelerin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. İşte BİM aktüel katalog 21 Nisan ve BİM aktüel katalog 22 Nisan aktüel katalog...

BİM AKTÜEL KATALOG 21 NİSAN SALI BUGÜN...

BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı




BİM AKTÜEL KATALOG 22 NİSAN ÇARŞAMBA

BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı
BİM bugün ve yarın indirimde BİM aktüel katalog yayınlandı









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