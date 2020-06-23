23.06.2020 - 07:10 |
BİM aktüel katalog 23 Haziran bugün| BİM çalışma saatleri
BİM aktüel katalog yayınlandı. Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri bu hafta ilk indirim gününü bugün yaşayacak. Vatandaşlar ev ihtiyaçlarını ve ya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için BİM'den alışveriş yapmayı düşünüyor. Fakat markete gitmeden önce internet üzerinden BİM aktüel katalog ürünlerinin neler olduğunu ve fiyatlarının ne kadar olduğunu bilmek istiyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri ve BİM aktüel katalog 23 Haziran...
Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerini satışa sunan BİM marketlerinde bugün hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? Hafta başında yayınlanan BİM aktüel kataloglar vatandaşların ilgisine uğradı. UYgun fiyatlı ürünlerle alışveriş yapmak isteyenler için hem BİM çalışma saatlerini hem de BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatlarını haberimizde derledik.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketleri sabah 09:00 açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.
BİM AKTÜEL KATALOG 23 HAZİRAN
BİM 26 HAZİRAN AKTÜEL KATALOG İÇİN TIKLAYINIZ