BİM aktüel katalog 23 Haziran bugün| BİM çalışma saatleri

Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerini satışa sunan BİM marketlerinde bugün hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? Hafta başında yayınlanan BİM aktüel kataloglar vatandaşların ilgisine uğradı. UYgun fiyatlı ürünlerle alışveriş yapmak isteyenler için hem BİM çalışma saatlerini hem de BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatlarını haberimizde derledik.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri sabah 09:00 açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 23 HAZİRAN







BİM 26 HAZİRAN AKTÜEL KATALOG İÇİN TIKLAYINIZ