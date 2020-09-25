25.09.2020 - 09:43 |
BİM aktüel katalog 25 Eylül | BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar?
BİM aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM marketleri yoğun ilgi görmeye başladı. Bu hafta BİM'de spor aletleri ve mutfak eşyalarının vazgeçilmez ürünleri indirimli fiyatta satışta. İşte 25 Eylül BİM aktüel katalog sayfaları...
Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri bu haftanın ikinci indirim gününü bugün yaşıyor. Evine yakın noktada bulunan bİM marketlerinden yararlanmak isteyenler, BİM aktüel kataloğu araştırıyor. Haberimizin içeriğinde BİM aktüel kataloğuna sayfa sayfa erişim sağlayabilirsiniz.
BİM AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.