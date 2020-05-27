BÄ°M aktÃ¼el katalog Ã¼rÃ¼nleri - fiyatlarÄ±! (27 MayÄ±s 2020) BÄ°M Ã§alÄ±ÅŸma saatleri kaÃ§?

27.05.2020 - 08:25 |
BÄ°M aktüel katalog ürünleri - fiyatlarÄ±! (27 MayÄ±s 2020) BÄ°M çalÄ±ÅŸma saatleri kaç?
BÄ°m aktÃ¼el katalog Ã¼rÃ¼nleri ve fiyatlarÄ± belirlendi. BugÃ¼n geÃ§erli olan BÄ°M aktÃ¼el katalog indirimleri iÃ§in heyecan dorukta. BÄ°M'den alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ± planlayanlar Ã¶ncelikle haftalÄ±k kataloÄŸu inceliyor. ArdÄ±ndan bÄ°m Ã§alÄ±ÅŸma saatleri hakkÄ±nda bilgi alÄ±yor. Peki BÄ°M marketlerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ saatleri kaÃ§? Ä°ÅŸte BÄ°M 27 MayÄ±s aktÃ¼el katalog ve BÄ°M Ã§alÄ±ÅŸma saatleri...
Her hafta dÃ¼zenli olarak indirime giren BÄ°M maÄŸazalarÄ± iÃ§in beklenen gÃ¼n geldi. BÄ°M'de bugÃ¼n aktÃ¼el katalog Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Ev ihtiyaÃ§larÄ± ve kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ± halka sunan BÄ°M uygun fiyatlarla bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Peki BÄ°M bugÃ¼n saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor, BÄ°M bugÃ¼n saat kaÃ§ta kapanÄ±yor? Ä°ÅŸte BÄ°M aktÃ¼el katalog 27 MayÄ±s ve BÄ°M Ã§alÄ±ÅŸma saatleri bugÃ¼n...
BÄ°M Ã‡ALIÅžMA SAATLERÄ° KAÃ‡?
BÄ°M maÄŸazalarÄ± sabah 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor, akÅŸam 21:00'da kapanÄ±yor.
BÄ°M AKTÃœEL KATALOG 27 MAYIS BUGÃœN
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