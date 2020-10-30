30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼el'de bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?

30.10.2020 - 08:05 |
30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?
30 Ekim BÄ°M aktÃ¼el katalog iÃ§in arayÄ±ÅŸ hÄ±z kesmiyor. BugÃ¼ne ait katalogta hangi Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ve fiyatlarÄ±nÄ±n ne kadar olduÄŸu Ã§ok konuÅŸuluyor. Ev veya kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ planÄ± yapanlara BÄ°M aktÃ¼el katalog sayfalarÄ± haberimizde. Peki bugÃ¼n BÄ°M Ã§alÄ±ÅŸma saatleri kaÃ§?
Her hafta market indirimlerini yakÄ±ndan takip eden vatandaÅŸlar, 30 Ekim BÄ°M indirimleri hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak iÃ§in arayÄ±ÅŸa geÃ§ti. BugÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlananlar Ã¶ncelikle BÄ°M maktÃ¼el katalog Ã¼rÃ¼nlerini ve fiyatlarÄ±nÄ± incelemek istiyor. Ä°ÅŸte 30 Ekim BÄ°M aktÃ¼el katalog sayfalarÄ±...
BÄ°M Ã‡ALIÅžMA SAATLERÄ° 2020
BÄ°M marketleri sabah 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor, akÅŸam 21:00'da kapanÄ±yor.
BÄ°M AKTÃœEL KATALOG 30 EKÄ°M
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