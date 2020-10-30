30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼el'de bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri 30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?
ABONE OL
30.10.2020 - 08:05 |

30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?

30 Ekim BÄ°M aktÃ¼el katalog iÃ§in arayÄ±ÅŸ hÄ±z kesmiyor. BugÃ¼ne ait katalogta hangi Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ve fiyatlarÄ±nÄ±n ne kadar olduÄŸu Ã§ok konuÅŸuluyor. Ev veya kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ planÄ± yapanlara BÄ°M aktÃ¼el katalog sayfalarÄ± haberimizde. Peki bugÃ¼n BÄ°M Ã§alÄ±ÅŸma saatleri kaÃ§?

30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?

Her hafta market indirimlerini yakÄ±ndan takip eden vatandaÅŸlar, 30 Ekim BÄ°M indirimleri hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak iÃ§in arayÄ±ÅŸa geÃ§ti. BugÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlananlar Ã¶ncelikle BÄ°M maktÃ¼el katalog Ã¼rÃ¼nlerini ve fiyatlarÄ±nÄ± incelemek istiyor. Ä°ÅŸte 30 Ekim BÄ°M aktÃ¼el katalog sayfalarÄ±...

BÄ°M Ã‡ALIÅžMA SAATLERÄ° 2020

BÄ°M marketleri sabah 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor, akÅŸam 21:00'da kapanÄ±yor.

BÄ°M AKTÃœEL KATALOG 30 EKÄ°M

Â

30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼elde bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar
30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼elde bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar
30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼elde bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar
30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼elde bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar




Maske uyarÄ±sÄ± yapan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± darp eden kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±KahramanmaraÅŸ'ta maske takma uyarÄ±sÄ±nda bulunan filyasyon ekibinde görevli diÅŸ hekimini darbettiÄŸi öne sürülen ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD SeÃ§imleri

GÃ¼n KaldÄ±



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?

30 Ekim BÄ°M kataloÄŸu | BÄ°M aktÃ¼el'de bu hafta hangi Ã¼rÃ¼nler indirimde, fiyatlarÄ± ne kadar?

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Son gün 31 AralÄ±k...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Son gÃ¼n 31 AralÄ±k...

Ve açÄ±ldÄ±! Mecidiyeköy'den Mahmutbeyâ€™e...

Ve aÃ§Ä±ldÄ±! MecidiyekÃ¶y'den Mahmutbeyâ€™e...

Cuma namazÄ± nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? Cuma namazÄ± kaç rekat? Ä°ÅŸte Diyanet'ten kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸ ÅŸekli

Cuma namazÄ± nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? Cuma namazÄ± kaÃ§ rekat? Ä°ÅŸte Diyanet'ten kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸ ÅŸekli

SÄ±radaki Haber