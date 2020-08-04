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04.08.2020 - 10:53 |

BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİM'de bugün neler var?

BİM aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da indirime giren BİM marketlerinde bugün hangi ürünler indirimde? Salı ve ve Cuma günleri indirimli ürünleri satışa sunan BİM marketleri bugün yoğun ilgi görüyor. İşte BİM aktüel katalog 4 Ağustos...

BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİM'de bugün neler var?

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerine ait katalog sayfalarını haberimizde derledik. İster ev ihtiyaçları isterseniz kişisel ihtiyaçları karşılayabileceğiniz market ürünlerinin neler olduğunu ve ne kadar olduklarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. İşte 4 Ağustos 2020 Salı gününe ait BİM aktüel katalog sayfaları...

BİM AKTÜEL KATALOG 4 AĞUSTOS

BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİMde bugün neler var
BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİMde bugün neler var


6'ncı kattan düştü! Eski günlerine kavuşmayı bekliyor...İstanbul Beylikdüzü’nde 7 yıl önce bir rezidansın altıncı katından düşen ve vücudunun belli yerlerinde kırıklar oluşması sonucu bir yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zümrüt Akmanoğlu, çektiği acıları gözyaşları içinde anlattı. Maddi imkansızlıklardan dolayı fizik tedavi göremeyen Akmanoğlu, uzanacak bir yardım eli ile yeniden eski günlerine kavuşmayı bekliyor.
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