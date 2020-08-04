BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİM'de bugün neler var?

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerine ait katalog sayfalarını haberimizde derledik. İster ev ihtiyaçları isterseniz kişisel ihtiyaçları karşılayabileceğiniz market ürünlerinin neler olduğunu ve ne kadar olduklarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. İşte 4 Ağustos 2020 Salı gününe ait BİM aktüel katalog sayfaları...

BİM AKTÜEL KATALOG 4 AĞUSTOS





