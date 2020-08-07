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07.08.2020 - 06:58 |

BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketlerinde bugün geçerli olan indirimli ürünler satışa sunuluyor. Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri bu haftanın son indirim gününü bugün yaşıyor. Birbirinden kullanışlı mutfak eşyaları uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Haberimizin içeriğinde yer alan BİM aktüel katalog üzerinden istediğiniz ürünün fiyatını öğrenebilirsiniz. Peki BİM çalışma saatleri kaç? BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketleri bu haftanın ikinci indirim gününü yaşıyor. Hafta başında yayınlanan BİM aktüel katalog yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 7 Ağustos 2020 Cuma gününe ait indirimli ürünlerin neler olduğunu ve fiyatlarının ne kadar olduğunu haberimizde derledik. Birbirinden kulllanışlı tencere takımları, tava takımları, yemek tabağı takımları, elektrikli çaydanlıklar, kek kalıpları uygun fiyatlarla bugün satışta...İşte BİM aktüel katalog ve bİM çalışma saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ: MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 7 AĞUSTOS CUMA

BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor




Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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