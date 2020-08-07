BİM aktüel katalog 7 Ağustos | BİM çalışma saatleri: Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketleri bu haftanın ikinci indirim gününü yaşıyor. Hafta başında yayınlanan BİM aktüel katalog yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 7 Ağustos 2020 Cuma gününe ait indirimli ürünlerin neler olduğunu ve fiyatlarının ne kadar olduğunu haberimizde derledik. Birbirinden kulllanışlı tencere takımları, tava takımları, yemek tabağı takımları, elektrikli çaydanlıklar, kek kalıpları uygun fiyatlarla bugün satışta...İşte BİM aktüel katalog ve bİM çalışma saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ: MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 7 AĞUSTOS CUMA









