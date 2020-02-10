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10.02.2020 - 07:47 |

BİM aktüel katalog | BİM bu hafta Salı ve Cuma indirimleri belli oldu (11 - 14 Şubat)

BİM aktüel katalog ürünleri yayınlandı. BİM marketlerinden bu hafta alış veriş yapacak vatandaşlar, BİM'in bu haftaki kataloğunu incelemeye başladı. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren ve çeşitli ürünleri satışa sunan BİM marketlerinde bu hafta neler var? İşte BİM aktüel katalog...

BİM aktüel katalog | BİM bu hafta Salı ve Cuma indirimleri belli oldu (11 - 14 Şubat)

BİM 11 Şubat Salı ve BİM 14 Şubat Cuma aktüel katalog ürünleri merakla araştırılıyor. Ev ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, BİM aktüel katalog ürünlerinde, ürün çeşitliliğine ve fiyat aralığına dikkat ediyor. İşte BİM aktüel katalog sayfaları haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 11 ŞUBAT SALI

BİM aktüel katalog | BİM bu hafta Salı ve Cuma indirimleri belli oldu (11 - 14 Şubat)

BİM AKTÜEL KATALOG 14 ŞUBAT CUMA

BİM aktüel katalog | BİM bu hafta Salı ve Cuma indirimleri belli oldu (11 - 14 Şubat)
BİM aktüel katalog | BİM bu hafta Salı ve Cuma indirimleri belli oldu (11 - 14 Şubat)
BİM aktüel katalog | BİM bu hafta Salı ve Cuma indirimleri belli oldu (11 - 14 Şubat)



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