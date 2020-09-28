28.09.2020 - 18:00 |
BİM aktüel katalog bu hafta! BİM aktüel katalog 29 Eylül - 2 Ekim çalışma saatleri 2020
BİM mağazalarının bu haftaki aktüel katalog ürünleri ve fiyatları belirlendi. BİM mağazalarındaki ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ürünlerin neler olduğunu ve fiyatların ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. BİM bu hafta büyük indirime giriyor. Yemek takımlarının ve tencere takımlarının büyük ilgi göreceği BİM aktüel katalog 29 Eylül ve 2 Ekim ürünleri ve fiyatları haberimizde...
29 Eylül Salı ve 2 Ekim Cuma günleri indirime girecek olan BİM mağazaları hafta başında büyük ilgi görmeye başladı. Alışveriş listelerini hazırlayacak olanlar öncelikle internet üzerinden market indirimlerini yakından takip ediyor. Ardından kafasında planladığı ürünler için harekete geçiyor. Peki 29 Eylül Salı günü ve 2 Ekim Cuma günü hangi ürünler indirime giriyor, fiyatları ne kadar oluyor? İşte BİM aktüel katalog...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.
BİM AKTÜEL KATALOG 29 EYLÜL SALI GÜNÜ
2 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG