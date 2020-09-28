BİM aktüel katalog bu hafta! BİM aktüel katalog 29 Eylül - 2 Ekim çalışma saatleri 2020

29 Eylül Salı ve 2 Ekim Cuma günleri indirime girecek olan BİM mağazaları hafta başında büyük ilgi görmeye başladı. Alışveriş listelerini hazırlayacak olanlar öncelikle internet üzerinden market indirimlerini yakından takip ediyor. Ardından kafasında planladığı ürünler için harekete geçiyor. Peki 29 Eylül Salı günü ve 2 Ekim Cuma günü hangi ürünler indirime giriyor, fiyatları ne kadar oluyor? İşte BİM aktüel katalog...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 29 EYLÜL SALI GÜNÜ







2 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG







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